OAB SP lança pesquisa sobre acessibilidade nas praias paulistas

O litoral paulista tem mais de 300 praias. Algumas muito famosas e frequentadas, outras praticamente inexploradas e quase inacessíveis (clique aqui para conferir a lista completa). Para pessoas com deficiência, chegar ao mar em muitas dessas praias pode ser uma tarefa impossível somente porque não existem nesses locais recursos que garantam o acesso.

Para saber mais sobre o assunto e criar um ranking com os locais mais e menos acessíveis, além de apontar problemas e destacar inovações, a Seção São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB SP), lançou uma pesquisa sobre a acessibilidade nas praias paulistas.

Serão listados e avaliados recursos como estacionamento com vagas exclusivas para pessoas com deficiência próximo das praias, apoio às pessoas com mobilidade reduzida e oferta de cadeira de rodas anfíbias, rampas de acesso, além de locais de banho e lava-pés com barras de apoio.

O trabalho será feito em Santos, São Vicente, Cubatão, Guarujá, Praia Grande, Itanhaém, Peruíbe, Iguape, Bertioga, Caraguatatuba, São Sebastião e Ubatuba. As comissões que lidam diretamente com a temática dos direitos da pessoa com deficiência vão aliar as condições de acessibilidade.

Os primeiros resultados, segundo a OAB SP, devem ser apresentados em 30 dias. A meta é repetir a pesquisa semestralmente.