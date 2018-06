Onde estão os espaços acessíveis de São Paulo?

O Mapa de Rede da Pessoa com Deficiência mostra, geograficamente, onde estão os equipamentos públicos acessíveis e que prestam atendimento à pessoa com deficiência na cidade de São Paulo. Lançado pela Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPED), tem a meta de simplificar a busca por acessibilidade na capital paulista.

“Queremos inserir todos os locais da cidade, privados ou públicos, que cumprem as normas de acessibilidade, para que todos os cidadãos façam uma consulta rápida. Esse mapa será um estímulo à inclusão para comerciantes e outros equipamentos”, afirma Cid Torquato, secretário municipal da pessoa com deficiência.

O mapa online destaca endereço, telefone, informações sobre a acessibilidade do local como um todo (ou para quais deficiências). A SMPED ressalta que São Paulo ainda não tem 100% dos equipamentos plenamente acessíveis. “Alguns contemplam requisitos mínimos para garantir o acesso da pessoa com deficiência”, diz a secretaria.

Para indicar novas localizações, basta mandar as informações para o e-mail observatorio.smped@prefeitura.sp.gov.br. Os dados serão analisados e, se confirmados, incluídos no sistema. Para consultar o mapa, clique aqui.

