ONG consegue levar 35 pessoas com deficiência da Ucrânia para a Polônia

A organização Joni and Friends International Disability Center, com sede em Agoura Hills, região de Santa Monica, na California (EUA), conseguiu resgatar 35 pessoas com deficiência da Ucrânia e transportar até a Polônia.

O trabalho foi feito durante a madrugada desta segunda-feira, 28, com um comboio de vans que atravessou uma região de bombardeio. A operação foi coordenada por uma aliada da organização na Ucrânia.

“Tetraplégicos que estavam em camas foram carregados em macas e pessoas com paralisia cerebral foram retiradas em cadeiras de rodas”, disse Joni Eareckson Tada, fundadora da organização, em entrevista à NBC Los Angeles.

Segundo a instituição, algumas pessoas com deficiência estão em situações críticas na Ucrânia, vivendo em porões ou presos no sexto, sétimo ou oitavo andares de um prédio, sem nenhuma possibilidade de escapar para a fronteira.

A equipe montou um abrigo antiaéreo no porão de uma igreja ucraniana e fortificou as janelas com sacos de areia. O grupo planeja novas operações de resgate para os próximos dias e pretende vasculhar o interior da Ucrânia em busca de pessoas com deficiência que precisam de passagem segura para escapar dos soldados russos que estão em movimento.

LEIA TAMBÉM:

“Guerra pode dizimar a população com deficiência da Ucrânia”

“Guerra expõe antipatia da Ucrânia à população com deficiência”, diz Accessibility.com

Ator alemão lidera ação para resgatar pessoas com deficiência na Ucrânia

Pessoas com deficiência estão presas em Kiev

Guerra na Ucrânia já provoca abandono de pessoas com deficiência intelectual

“Situação das pessoas com deficiência na Ucrânia é terrível”, diz Fórum Europeu da Deficiência

ONU prevê deslocamento de 225 mil pessoas com deficiência na Ucrânia