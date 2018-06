Os direitos da mulher que enfrenta o câncer de mama

———-

“A maioria dos pacientes oncológicos, no Brasil, desconhece as leis. Por isso, publicamos cartilhas atualizadas, que se tornaram referência para mulheres que enfrentam o câncer de mama”, diz Valéria Baraccat, fundadora do Instituto Arte de Viver Bem (IAVB), que lançou neste mês a sexta edição da cartilha ‘Câncer de Mama – As leis como suas grandes aliadas’. Valéria já passou por 15 cirurgias de câncer de mama e ministra cursos que funcionam como geração de renda para mulheres em tratamento.

O IAVB já distribuiu aproximadamente 2,5 milhões de cartilhas em hospitais, clínicas e para mulheres em tratamento. O conteúdo traz informações sobre os direitos das mulheres acometidas pela doença e a importância de exigir benefícios garantidos. A ação faz do Outubro Rosa.

“Por ser uma doença de alto custo, assim que sai o diagnóstico, a mulher que descobre o câncer de mama, munida dos documentos, já pode sacar FGTS, PIS, PASEP; comprar um carro com isenção de IOF, ICMS, IPI; obter medicamentos pelos planos de saúde e de previdência privada, entre muitos outros direitos”, explica o advogado Paulo Morais. Para as moradoras da cidade de São Paulo, há isenção do rodízio de veículos durante cinco anos, tempo médio de tratamento.

O prefácio é do empresário e ex-piloto de Fórmula I e Indy, Emerson Fittipaldi, que apoia o IAVB há cinco anos.

No Brasil, as taxas de mortalidade continuam elevadas. Segundo estimativa do Instituto Nacional de Câncer (INCA), mais de 57 mil novos casos de câncer vão surgir em 2015 e o número de óbitos deve chegar a 14 mil.

