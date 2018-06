Padaria Brasileira doa venda de mini sonhos para a Apae Santo André

A quinta edição da campanha ‘Alimente esse Sonho’, promovida anualmente pela Padaria Brasileira, será realizada entre os dias 7 e 23 de outubro, com parte da venda de mini sonhos para a Apae Santo André, instituição que atende 1200 pessoas com deficiência intelectual e múltipla.

Em qualquer unidade das cinco que a rede mantém no ABC Paulista e na cidade de São Paulo, na compra do pacote com 10 mini sonhos, R$ 3,00 serão doados à Apae. O produto é um dos itens mais comercializados por toda a rede. E a expectativa é de que a ação aumente as vendas em 5%.

Durante a campanha, alunos da Apae Santo André vão interagir com os clientes na matriz da Padaria Brasileira, que fica na Rua Santo André, nº 232, na Vila Assunção, em Santo André.