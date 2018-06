Pense como seria seu mundo se você não tivesse acesso a nada do que é escrito e publicado. Nenhum livro, jornal ou revista. Nenhum panfleto, folheto ou cartão. Pense como seria seu mundo se você não tivesse acesso a nenhum tipo de manifestação cultural escrita ou visual. Agora, abra os olhos, pegue um livro e comece a ler, olhe para o mundo, porque você pode, porque você enxerga.

Com essa proposta, a Fundação Dorina Nowill lançou o livro ‘Palavras Invisíveis’. São 10 textos inéditos, todos exclusivos em braille, de grandes escritores brasileiros: Elaine Brum, Martha Medeiros, Luis Fernando Veríssimo, Lya Luft, Fabrício Carpinejar, Tati Bernardi, Carlos de Brito e Mello, Ivan Martins, Antônio Prata e Estevão Azevedo, a partir do tema ‘Tudo aquilo que não se pode ver’.

“Este livro possui textos inéditos dos maiores escritores do País. Pena que você não pode ler. Agora, você sabe exatamente como um cego se sente toda vez que um novo livro é lançado. Isso porque 95% das obras não têm versão em braille”, diz a fundação. “Queremos provocar as editoras para que os lançamentos de livros impressos em tinta também sejam publicados em formatos acessíveis, permitindo o acesso total à cultura. Ao chamar a atenção para a causa da deficiência visual e para a importância do acesso universal à cultura, há uma via para sensibilizar a sociedade quanto à escassez de material literário acessível no mercado”, diz Adermir Ramos da Silva Filho, superintendente da Fundação Dorina.

Acessando o site do projeto, é possível fazer download do audiobook e doar um tweet em braille.

A Fundação Dorina Nowill já produziu mais de 6 mil títulos e 2 milhões de volumes impressos em braille, além de 2.500 obras em áudio e cerca de 900 títulos digitais acessíveis.

