Pandemia ameaça tratamento da hanseníase no SUS

A pandemia de covid-19 no mundo ameaça o tratamento de pessoas com hanseníase no Brasil, pelo Sistema Único de Saúde (SUS), e pode afetar até 37 mil pacientes. Segundo o Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase (Morhan), a falta de medicamentos atinge diversos países, mas a situação brasileira é a mais crítica.

“Temos denúncias de que o atendimento já foi interrompido em Pernambuco, Goiás, Maranhão, Mato Grosso e Rio de Janeiro. É urgente organizar uma produção nacional de estoque de emergência até que a distribuição da OMS seja regularizada”, defende Artur Custodio, coordenador nacional do Morhan.

O Ministério da Saúde esclareceu ao #blogVencerLimites que recebe da Organização Mundial da Saúde (OMS) doação da poliquimioterapia (PQT) paucibacilar e multibacilar para o tratamento da hanseníase e a clofazimina para as reações hansênicas crônicas.

Segundo a pasta, em junho de 2020 foram encaminhados aos estados medicamentos suficientes para abastecimento da rede pública até o final de outubro de 2020, a partir do planejamento com antecedência de um ano, considerando critérios epidemiológicos e dados de estoque, e os quantitativos são destinados para atendimento dos pacientes que estão em tratamento e de novos casos diagnosticados.

“Em função de problemas técnicos na produção do insumo farmacêutico ativo da dapsona – que levou à paralisação da produção de PQT – e de dificuldades no transporte de medicamentos para o Brasil causadas pela pandemia da covid-19, houve desabastecimento temporário do tratamento multibacibar adulto no Sistema Único de Saúde (SUS). No entanto, já encontra-se em andamento um processo de importação de urgência. Todos os esforços estão sendo envidados para que a distribuição aos estados ocorra ainda até início de setembro”, diz o Ministério da Saúde.

Uma mensagem que circula entre grupos de pacientes – assinada pela CGDE/DCCI/SVS/MS (Coordenação-geral de Vigilância das Doenças em Eliminação do Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde) – afirma que não há previsão de envio da carga para os estados e que um carregamento deve chegar ao Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, neste domimgo, 30, mas ainda vai passar por trâmites de desembaraço alfandegário e transporte para o almoxarifado.

A poliquimioterapia PQT é fabricada pela Novartis na Índia. Questionada pelo #blogVencerLimites, a empresa farmacêutica respondeu em nota.

“A Novartis informa que, entre o final de 2019 e início de 2020, houve uma suspensão temporária do insumo farmacêutico ativo da dapsona, ocasionado por problemas técnicos na produção, levando à paralisação da produção de PQT, e que a situação foi regularizada desde março de 2020, não comprometendo o abastecimento para a OMS”, afirma a empresa.

“Sobre o problema de abastecimento de medicamento para Hanseníase no Brasil, a Novartis continua à disposição do Ministério da Saúde, como sempre esteve, fornecendo o medicamento gratuitamente há mais de 10 anos. Reforçamos que o abastecimento da Novartis para a OMS continua sendo realizado normalmente.”, declarou a corporação.

