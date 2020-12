Panorama da inclusão da pessoa com deficiência no trabalho

Use 26 recursos de acessibilidade digital com a solução da EqualWeb clicando no ícone redondo e flutuante à direita, ouça o texto completo com Audima no player acima, acione a tradução em Libras com Hand Talk no botão azul à esquerda ou acompanhe o vídeo no final da matéria produzido pela Helpvox com a interpretação na Língua Brasileira de Sinais.

Dados atualizados sobre o mercado de trabalho, o processo de inclusão escolar, o papel da família e da empresa no empoderamento da pessoa com deficiência são alguns destaques do ebook ‘Panorama Brasileiro de Inclusão da Pessoa com Deficiência no Mercado de Trabalho’, produzido pela Ação Social para Igualdade das Diferenças (ASID Brasil) e a Fundação Grupo Volkswagen. As informações foram coletadas pela consultoria 3Hippos.

O material mostra a quantidade de vagas realmente preenchidas em cumprimento às exigências da Lei de Cotas (n° 8.213/1991), analisa os cargos ocupados por profissionais com deficiência e traz um ranking das funções mais ocupadas.

A publicação também resume os eventos online ‘Conversas Inclusivas’ e ‘Informações Inclusivas’, organizados pela ASID Brasil neste ano – com apoio do Grupo Volkswagen – para ampliar o conhecimento sobre a inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho.

O ebook é gratuito e está disponível na página conteudo.asidbrasil.org.br.

REPORTAGEM COMPLETA EM LIBRAS (EM GRAVAÇÃO)

Vídeo produzido pela Helpvox com a versão da reportagem na Língua Brasileira de Sinais.

Para receber as reportagens do #blogVencerLimites no Whatsapp, mande ‘VENCER LIMITES’ para +5511976116558 e inclua o número nos seus contatos. Se quiser receber no Telegram, acesse t.me/blogVencerLimites.