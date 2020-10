“Para a mulher com deficiência, fazer a mamografia é muito dificil”

Use 26 recursos de acessibilidade digital com a solução da EqualWeb clicando no ícone redondo e flutuante à direita, ouça o texto completo com Audima no player acima, acione a tradução em Libras com Hand Talk no botão azul à esquerda ou acompanhe o vídeo no final da matéria produzido pela Helpvox com a interpretação na Língua Brasileira de Sinais.

Os desafios para incluir as mulheres com deficiência nas ações de prevenção ao câncer de mama, principalmente o estímulo ao autoexame e à mamografia, foram destacados pela médica ginecologista do Hospital das Clínicas de São Paulo, Albertina Duarte Takiuti, durante uma live do governo de SP que foi ao ar nesta terça-feira, 26, no Facebook e no YouTube.

A transmissão sobre as ações do ‘Outubro Rosa’ foi apresentada pela secretária dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Célia Leão, e pela presidente do Fundo Social, Bia Doria, com participação da coordenadora de controle de doenças da Secretaria da Saúde, Regiane de Paula.

“Na questão da mulher com deficiência, o autoconhecimento é muito voltado para a deficiência. Então, precisamos reconstruir essa mulher como um todo”, afirmou a médica.

“A mamografia é importantíssima, mas para a mulher com deficiência, fazer a mamografia é muito difícil”, disse a ginecologista, que citou o programa ‘Sábado Sem Barreiras’, do Hospital Pérola Byington.

“Temos uma roda de conversa e as mulheres com deficiência confirmam essa dificuldade. Precisamos juntar o mamógrafo a uma cadeira de autoexame. Também existe o problema do papanicolau (exame para colher células do colo do útero) porque a mulher com deficiência costuma ter vergonha do próprio corpo”, comentou Albertina Duarte Takiuti.

