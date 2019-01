Para começar a aprender Libras

A Língua Brasileira de Sinais é o segundo idioma oficial do Brasil. Sim, é uma língua (conjunto organizado de elementos, sons e gestos, que possibilitam a comunicação) e não uma linguagem (capacidade humana para produzir, desenvolver e compreender a língua e outras manifestações como pintura, música e dança).

O mundo das pessoas surdas e a comunicação em Libras ainda são desconhecidos para maioria da população. O tema ganhou maior destaque neste começo de ano após o discurso da primeira-dama, Michelle Bolsonaro, na cerimônia de posse presidencial no dia 1º de janeiro.

Ainda assim, a comunidade surda, dentro da redoma de invisibilidade que cerca o universo das pessoas com deficiência, é uma das mais segregadas, inclusive no que diz respeito a direitos e benefícios, além de conviver com divergências internas sobre comunicação, tecnologia e acessibilidade.

Para quem não sabe nada sobre isso, mas tem interesse em compreender melhor essa realidade ou precisa se aprofundar mais por questões pessoais ou profissionais, a plataforma ‘Surdo para Surdo’ criou uma ferramenta para mostrar a todas as pessoas como iniciar uma comunicação na Língua Brasileira de Sinais.

O sistema online é gratuito e mostra como fazer os sinais das palavras ‘oi’, ‘olá’, ‘sim’, ‘não’, ‘obrigado’ e ‘tchau’, além de mostrar como apresentar o próprio nome, com limitação de 11 letras.

A plataforma oferece aulas particulares, com apoio para aprendizado bilíngue em Libras e língua portuguesa, com uso de tecnologias de gamificação (técnicas de design de jogos), chatbots (software que simula um ser humano), inteligência artificial, realidade virtual e realidade aumentada.

O sistema também é voltado à alfabetização de crianças surdas em Libras e na escrita.

