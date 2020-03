Para saber mais sobre educação inclusiva durante a quarentena CONTEÚDO ABERTO PARA NÃO-ASSINANTES: Projeto 'Portas Abertas para a Inclusão', do Instituto Rodrigo Mendes, em parceria com a UNICEF, oferece curso gratuito à distância, com Libras, legendas e audiodescrição. São filmes, textos e videoaulas, com teoria e prática, sobre histórico e legislação, acessibilidades, práticas inclusivas e conceitos de educação física inclusiva. O programa completo de sete módulos tem 40 horas e cada participante escolhe como quer estudar. Quem cumprir todas as etapas recebe um certificado. "Qualquer pessoa pode e consegue fazer", afirma o IRM.