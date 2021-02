Patrimônio cultural brasileiro é tema de game para pessoas com deficiência

Use 26 recursos de acessibilidade digital com a solução da EqualWeb clicando no ícone redondo e flutuante à direita, ouça o texto completo com Audima no player acima, acione a tradução em Libras com Hand Talk no botão azul à esquerda ou acompanhe o vídeo no final da matéria produzido pela Helpvox com a interpretação na Língua Brasileira de Sinais.

A aventura começa na porta do Memorial da Justiça de Pernambuco, no Tribunal de Justiça (TJPE), em Recife, onde fica a sede dos Guardiões da Justiça. Para entrar e conhecer o grupo, é preciso encarar desafios e atividades, interagir com personagens do cangaço, do frevo e da capoeira, e também do período de escravidão no Brasil.

Essa é a dinâmica do game Guardiões da Justiça 1.0, que tem 15 níveis para cada tema, com histórias e memórias do patrimônio cultural brasileiro. Tudo é narrado em português e inglês, com audiodescrição, legendas e tradução em Libras.

“O jogo foi concebido sob o conceito de desenho universal, já nasceu com acessibilidade”, diz Germana Pereira, diretora da Tangram Cultural, empresa que desenvolveu o game junto com o Memorial da Justiça.

“Os temas fazem parte da exposição de longa duração do Memorial da Justiça. A ideia da criação do jogo veio de uma necessidade da equipe do museu de ter uma ferramenta que pudesse ajudar na mediação do seu museu com as crianças com deficiência, pois elas pouco frequentavam o Memorial, exceto eventualmente, quando levadas pelas escolas”, conta Germana.

“Acreditamos que as barreiras existentes nos museus contribuem para esse afastamento das pessoas com deficiência dos espaços e, assim, o jogo pode se tornar um grande produto para fazer essa aproximação acontecer, estimulando as pessoas dos lugares de memória, que também são deles”, afirma Mônica de Pádua, gerente do Memorial da Justiça.

Guardiões da Justiça 1.0 tem versões para smartphones e tablets, Android e iOS, e também para notebooks e computadores desktop com Windows.

Uma equipe multidisciplinar, com especialistas em tecnologia, pedagogia e acessibilidade, participou do desenvolvimento. Neste grupo estão Milton Carvalho, que tem deficiência visual e atuou como consultor em audiodescrição e acessibilidade; Letícia Lima, que tem deficiência auditiva, fez a tradução e a interpretação em Libras; Marcelo Pedrosa, que também tem deficiência auditiva, trabalhou como consultor LSE (Legendas para Surdos e Ensurdecidos), e Gabriela Severien, que tem baixa visão, é a coordenadora pedagógica e especialista em ludicidade do projeto.

“Quando acabar a pandemia, esperamos que o jogo seja um incentivo para que as crianças desejem visitar o espaço do Memorial da Justiça e que sirva como meio para contribuir para a fruição do conteúdo da exposição de forma lúdica”, diz Germana Pereira.

