Pedido de socorro é investigado pela Delegacia da Pessoa com Deficiência

O que você precisa saber sobre pessoas com deficiência

Atualizado às 14h40 (31/12/2014) – O pedido de socorro enviado ao blog Vencer Limites na semana passada é investigado pela Delegacia de Polícia da Pessoa com Deficiência. Nesta quarta-feira, 31, em conversa por telefone com o agente responsável por encaminhar as denúncias enviadas ao e-mail dppd.decap@policiacivil.sp.gov.br, expliquei o caso e mandei todas as informações que recebi pelo Facebook, inclusive nome completo, CPF, RG e endereço do leitor que pediu ajuda.

De acordo com o policial, já foi feito um primeiro contato, por telefone, com o rapaz que solicitou o auxílio. E uma equipe irá até a residência dele para verificar a situação o mais breve possível.

Por questões de segurança, a identificação do leitor será mantida em sigilo. Aguarde novidade sobre esse caso.

Denúncia – Se você tem conhecimento de casos de agressões contra pessoas com deficiência, denuncie. Informe tudo o que souber, inclusive nomes, endereços e outros dados. Se quiser, mande para dppd.decap@policiacivil.sp.gov.br ou ligue para (11) 3311-3380 / 3381 / 3383.

O caso – Em mensagem enviada ao blog Vencer Limites pelo Facebook no último dia 22 de dezembro, um rapaz afirma usar uma cadeira de rodas, após ter sofrido um acidente de moto, e denuncia agressões constantes, verbais e físicas, por parte de familiares. Imediatamente, solicitei a ele nome completo, endereço, números de documentos e de telefones. Tudo foi enviado. Na sequência, liguei para a Delegacia de Polícia da Pessoa com Deficiência, que funciona há aproximadamente duas semanas no andar térreo do número 527 da Rua Brigadeiro Tobias, no Centro de São Paulo.

Quando começou a funcionar, o departamento estava instalado provisoriamente na sede da Secretaria de Estado da Segurança Pública de São Paulo. Telefonei muitas vezes para todos os números que conheço: (11) 3311-3380/3381/3383. Nenhum atendeu naquele dia, segundo a delegacia, porque todo o departamento estava em processo de transferência para o endereço atual. Nesta quarta-feira, 31, consegui fazer o contato.