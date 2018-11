Percussão para desenvolver o potencial das pessoas com deficiência

“A música está presente em nosso cotidiano, sempre evocando emoções distintas”, afirma Carlos Henrique da Silva Vicente, o Mestre Mangueirinha, diretor do Cordão do Boitatá e fundador do Grêmio Recreativo Cultural Escola de Samba Mirim Herdeiros da Vila, no Rio de Janeiro.

Mestre Mangueirinha é o comandante da Bateria do Instituto TIM, projeto que nasceu em 2010 para inclusão de crianças, jovens e adultos com deficiência, fruto de uma parceria com o Centro Educacional Pilar Velasquez, escola municipal especializada na formação de alunos surdos na zona norte carioca.

Mais de 300 pessoas já participaram das atividades de percussão, que fazem parte de uma iniciativa mantida pela empresa há mais de uma década e que já incluiu mais de 20 mil jovens.

“A Bateria tem proporcionado aos participantes um contato efetivo com a linguagem musical, por meio dos instrumentos de percussão que compõem uma bateria de escola de samba, e uma maior possibilidade de interatividade, convivência em grupo e descoberta do aumento dos próprios limites”, explica explica Glória Rubião, gerente de responsabilidade social corporativa da TIM Brasil.

“A diversidade é origem de soluções inovadoras. Para quem é surdo, o trabalho desenvolve a observação, o olhar, com a repetição e a pulsação, principalmente, dos tons graves nos instrumentos. Para os cegos, aprimora a audição com essa vibração”, diz Glória.

A equipe tem seis músicos monitores e uma intérprete da Língua Brasileira de Sinais (Libras). O projeto aplica a metodologia ‘O Passo’, criada por Lucas Ciavatta.

“Durante a aula, o único sentimento que emana em todos os envolvidos é a felicidade. Quando as crianças entram ali, ninguém enxerga deficiência nenhuma. Temos a sensação de flutuar no oceano”, comenta Mestre Mangueirinha.

De acordo com a gerente da TIM Brasil, a Bateria ajuda a pessoa a descobrir outras potencialidades. “Entre os resultados temos uma melhora no rendimento escolar, maior poder de concentração, consciência coletiva e melhor entendimento e aceitação das regras de convivência”, diz Glória Rubião

Para a etapa 2018/2019, as aulas são ministradas até junho do próximo ano na sede do Centro da Música Carioca Artur da Távola, na Tijuca.

SERVIÇO:

Bateria do Instituto TIM

Local: Centro da Música Carioca Artur da Távola

Endereço: Rua Conde de Bonfim, nº 824, Tijuca, Rio de Janeiro/RJ

Dia e Horário: sábados – 10h às 12h

Inscrições e informações: (21) 3238-3831/80

