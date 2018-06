Pernambucano é pentacampeão da prova de cadeirantes da 89ª São Silvestre e dedica vitória a paratleta falecido

Curta Facebook.com/VencerLimites

O pernambucano Jaciel Paulino venceu, nesta terça-feira, 31, pela quinta vez, a prova de cadeirantes na 89ª edição da São Silvestre, realizada em São Paulo. Ele fechou o percurso de 15 quilômetros em 49m59s, com ampla vantagem sobre os adversários. Em 2012, ele marcou 46m01s.

O segundo colocado na prova deste ano foi Carlos Neves de Souza, com o tempo de 57m12s. Em terceiro, chegou Oliverio de Souza Ferreira (1h02m41s).

Jaciel dedicou vitória a Israel Cruz Jackson de Barros, paratleta que morreu na corrida do ano passado ao bater no muro do estádio do Pacaembu, na descida da Rua Major Natanael. “Essa vitória vai para ele. Eu o conhecia há seis anos, e corri com ele a última prova dele, que foi na Volta da Pampulha, em 2012”. (com informações da Lancepress).