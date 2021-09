Pesquisa destaca barreiras da assistência social para idosos com deficiência

Pessoas idosas com deficiência ainda enfrentam muitas barreiras para acessar serviços públicos de assistência social, segundo o estudo ‘Envelhecimento e Deficiência: Direitos e Políticas Públicas’, feito pela organização Mais Diferenças.

A pesquisa percorreu 43 municípios da Diretoria Regional de Assistência e Desenvolvimento Social (Drads) de Campinas, no interior de SP, onde residem 260 mil pessoas com mais de 60 anos e existem 133 equipamentos de cultura, além de dezenas de Centros de Referência Especializada de Assistência Social (CREAS) e Centros de Referência de Assistência Social (CRAS).

Somete 31 equipamentos culturais têm algum recurso de acessibilidade, 10% dos CREAS e 15% dos CRAS são acessíveis.

Outro problema é a falta de capacitação entre os funcionários. No estudo, 75% dos servidores entrevistados afirmaram que nunca receberam formação sobre o tema e 90% disseram que há necessidade desse tipo de treinamento em seu ambiente de trabalho.

A pesquisa também revelou que o envelhecimento das pessoas com deficiência é assunto com pouco espaço no Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF). E apenas 19% dos municípios têm Proteção Social Básica no Domicílio para pessoas idosas com deficiência.

“É um serviço muito importante na prevenção ao isolamento e à exclusão, em ações com famílias e cuidadores, que precisa ser ampliado”, diz Thaís Martins, coordenadora de pesquisa e advocacy da Mais Diferenças. “O objetivo do estudo é subsidiar políticas públicas para a promoção e a garantia de direitos fundamentais dessa população. Buscamos as ofertas de serviços e políticas em diferentes temas como saúde, educação, esporte e lazer. Os dados mostram que o planejamento de políticas para essa população fica, muitas vezes, restritos às áreas de saúde e assistência social, que são fundamentais, mas acreditamos que todas as áreas das políticas públicas deveriam contemplar essa população”, explicou completou a coordenadora.