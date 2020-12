Pesquisa sobre a empregabilidade das pessoas com deficiência

Use 26 recursos de acessibilidade digital com a solução da EqualWeb clicando no ícone redondo e flutuante à direita, ouça o texto completo com Audima no player acima, acione a tradução em Libras com Hand Talk no botão azul à esquerda ou acompanhe o vídeo no final da matéria produzido pela Helpvox com a interpretação na Língua Brasileira de Sinais.

A Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência de São Paulo (SEDPcD) está fazendo uma pesquisa sobre empregabilidade. O aumento do desemprego na pandemia e a constante exclusão da pessoa com deficiência do mercado de trabalho são preocupantes e levaram a pasta a produzir esse estudo para orientar atividades em 2021, identificar os interesses do trabalhador com deficiência e as barreiras para sua permanência no emprego, ampliar a qualificação e potencializar a inclusão.

SP tem aproximadamente 3 milhões de pessoas com deficiência, mas apenas 1% dessa população está incluída no mercado de trabalho, segundo a Base de Dados dos Direitos da Pessoa com Deficiência. E informações do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) mostram que, entre janeiro e outubro deste ano, no estado, 24.679 trabalhadores com deficiência foram demitidos, enquanto 16.435 foram contratados, o que deixa um saldo 8.244 profissionais com deficiência desempregados.

Quem tiver interesse em participar da pesquisa, até 31 de janeiro, deve acessar bit.ly/PesquisaEmprego. Surdos que preferem se comunicar na Língua Brasileira de Sinais podem acessar bit.ly/PesquisaEmpregoLibras.

REPORTAGEM COMPLETA EM LIBRAS (EM GRAVAÇÃO)

Vídeo produzido pela Helpvox com a versão da reportagem na Língua Brasileira de Sinais.

