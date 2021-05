“Pessoa com deficiência e comorbidade que não for vacinada pode chamar a polícia” Secretária da Pessoa com Deficiência e secretário da Saúde de SP falam sobre a vacinação contra a covid-19. "O governo federal é omisso", diz Célia Leão. "Somos obrigados a seguir o plano nacional", declara Jean Gorinchteyn.