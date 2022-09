Pessoas com diabetes pedem medição de glicose em todas as emergências no SUS

Uma campanha organizada pela Coalizão Vozes do Advocacy em Diabetes e em Obesidade alerta para a necessidade urgente do diagnóstico precoce e da prevenção de complicações relacionadas a essas duas condições. O grupo lançou uma petição pública online que pede ao Ministério da Saúde a inclusão da medição de glicose em todos os atendimentos de urgências e emergências no Sistema Único de Saúde (SUS).

“Lançamos a campanha ‘A Prevenção Salva Vidas’ para estimular os brasileiros a se consultarem com seus médicos e fazerem seus exames de glicemia em jejum ou procurem a Unidade Básica de Saúde mais próxima para solicitar e realizar o teste de ponta de dedo, que é um pré-diagnóstico. Nossa expectativa é ampliar os diagnósticos precoces, reduzindo os riscos de complicações destes pacientes e, por consequência, reduzindo o impacto no Sistema Único de Saúde por internações e hospitalizações, desonerando seus custos”, afirma Vanessa Pirolo, coordenadora da Coalizão Vozes do Advocacy em Diabetes e Obesidade.

De acordo com a Federação Internacional de Diabetes, o Brasil tem 8 milhões de pessoas com diabetes ainda não diagnosticadas e, na América do Sul e na América Central, um em cada três adultos tem a condição, mas não sabe.

“Sabemos que a pandemia de covid-19 gerou aumento do número de pessoas com diabetes pelo aumento de peso, seis quilos em média, e a contaminação pelo coronavírus”, diz Vanessa. “Presume-se que, no Brasil, 46% das pessoas entre 20 e 79 anos que vivem com a doença também desconhecem o diagnóstico. Atualmente, cerca de US$ 43 bilhões são gastos com o tratamento do diabetes e suas complicações no País por ano. Estamos certos de que boa parte deste valor poderia ser economizado com o diagnóstico precoce”, destaca a coordenadora.

A Coalizão Vozes do Advocacy em Diabetes e em Obesidade nasceu em 2021 e reúne 24 organizações. A meta é profissionalizar as associações, melhorar o acesso ao diagnóstico e ao tratamento adequado no Brasil, além de produzir informações.

“Precisamos evitar várias complicações, inclusive a retinopatia e as amputações. Dados do Conselho Brasileiro de Oftalmologia mostram que 150 mil brasileiros desenvolvem retinopatia diabética todo ano, uma doença que pode levar à perda da visão. É a maior causa da cegueira em pessoas com diabetes. A Organização Mundial da Saúde (OMS) ressalta que 80% dos casos de cegueira do Brasil poderiam ser evitados se houvesse diagnóstico médico precoce e tratamento adequado”, comenta Vanessa Pirolo.

“A Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular diz que, a cada hora, três pessoas têm pernas e pés amputados no Brasil, sendo que mais da metade foram em pessoas com diabetes”, ressalta a coordenadora.

“Uma pesquisa da Ipsos feita em 30 países, com aproximadamente 23 mil adultos, mostrou que um em cada dois brasileiros engordou em média de 6.1 quilos. O excesso de peso e o acúmulo de gordura visceral estão relacionados à inflamação. Conforme adquirimos quilos a mais, liberamos na corrente sanguínea substâncias inflamatórias, que causam resistência à insulina, o que pode levar ao diabetes e também favorecer o acúmulo de gordura no fígado”, completa Vanessa Pirolo.

Uma consulta pública recebe até 3 de outubro opiniões sobre a incorporação da insulina análoga de ação prolongada pelo Sistema Único de Saúde.