Piada ultrapassada

Ouça essa reportagem com Audima no player acima ou acompanhe a tradução em Libras com Hand Talk no botão azul à esquerda.

O que dizer de uma piada velha e sem graça?

Como explicar a esses dois meninos como eles estão ultrapassados?

A comédia precisa transgredir para provocar reflexão, é uma expressão livre e não pode haver tema proibido, mas isso funciona melhor quando há talento e inteligência.

Fazer graça com a deficiência não é trabalho para amadores. Vale ser prudente e aprender com Geraldo Magela e Nando Bolognesi.

Neste vídeo de novembro de 2019, gravado em Campo Grande (MS), dois jovens comediantes – Dihh Lopes e Abner Henrique – apostaram em uma sequência de frases ruins.

E o resultado é a tragédia de qualquer palhaço: um espetáculo sem graça, velho, fraco, sem qualidade criativa, descolado do momento atual e, obviamente, repleto de preconceitos.

Muita gente está com vontade de berrar, pular pra cima, descer a porrada. O que essa reação provocaria de bom?

Nos resta continuar trabalhando em ações concretas, especialmente neste momento de pandemia do coronavírus e do perigo real de abandono das pessoas com deficiência.

Eu, aos dois comediantes, indico apenas leitura e a busca por aprimoramento.

Mande mensagem, crítica ou sugestão para blogVencerLimites@gmail.com

Acompanhe o #blogVencerLimites nas redes sociais

Facebook – Twitter – Instagram – LinkedIn – YouTube