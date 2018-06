A sexta etapa da ‘Expo 21 – A Era da Inclusão’ chega neste mês ao Centro Educacional Unificado (CEU) Cidade Dutra, na zona sul de São Paulo, com trabalhos produzidos por artistas com deficiência intelectual. O nome é uma alusão ao terceiro cromossomo que se liga ao par 21 do código genético e dá origem à Síndrome de Down.

É a valorização da produção artística de pessoas com deficiência para ampliar os acessos a bens culturais e oportunidades, combater a exclusão e formar valores positivos de participação na vida social.

A mostra tem sete exposições itinerantes e uma etapa final com obras de participantes do programa ‘Pintou a Síndrome do Respeito’, do Instituto Olga Kos de Inclusão Cultural (IOK), que atende pessoas com deficiência intelectual, e também sem deficiência, em situação de vulnerabilidade social. A instituição promove oficinas de arte, dança e esportes.

A próxima etapa, em fevereiro, será organizada na Fábrica de Cultura da Vila Nova Cachoeirinha. Três novas obras foram escolhidas para compor a exposição final prevista para a semana de celebração do Dia Internacional da Síndrome de Down (21 de março).

SERVIÇO

Sexta etapa da EXPO 21 – A Era da Inclusão

Local: Centro Educacional Unificado (CEU) Cidade Dutra

Endereço: Avenida Tomás de Sousa, nº 552 – Jardim Monte Azul – São Paulo/SP

Data: 23 a 31 de janeiro

Horário: segunda à sexta – 9 às 17h

Entrada gratuita

Patrocínio: Banco Toyota, Casa Tognini e Bradesco Seguros (por meio da Lei Rouanet)

