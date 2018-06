Enquete sobre atendimento a pessoas com doenças raras

Curta Facebook.com/VencerLimites

Está no ar até o dia 15 de setembro na internet uma enquete sobre o Projeto de Lei do Senado (PLS) 530/2013, que cria a ‘Política Nacional para Doenças Raras’, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

Para votar, basta clicar em ‘A Favor’ ou ‘Contra’, e em ‘Responder’. O sistema pedirá uma confirmação e enviará uma mensagem ao endereço de e-mail informado.

Segundo dados do Ministério da Saúde, o Brasil tem aproximadamente 15 milhões de cidadãos com doenças raras. Em março deste ano, a pasta anunciou a organização da rede de atendimento para diagnóstico e tratamento “para cerca de oito mil doenças raras existentes, que passam a ser estruturadas em eixos e classificados de acordo com suas características”.

Na época, foram incorporados 15 novos exames de diagnóstico, a oferta do aconselhamento genético no SUS, e o repasse de recursos para custeio das equipes de saúde dos serviços especializados.

De acordo com o ministério, existem mais de 240 serviços para promover ações de diagnóstico e assistência completa, com a oferta de tratamento adequado e internação nos casos recomendados.