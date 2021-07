Planos de saúde não poderão mais limitar terapias multidisciplinares para autistas Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) derrubou restrição a sessões de psicoterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e fisioterapia. Decisão nesta quinta-feira, 8, foi unânime. Medida entra em vigor após publicação no Diário Oficial da União. Confira no blog a íntegra da votação, publicada no YouTube.