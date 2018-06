Plantão jurídico gratuito para crianças e adolescentes com deficiência

Curta Facebook.com/VencerLimites

O que você precisa saber sobre pessoas com deficiência

A boa notícia desta quinta-feira, 22, é a criação de um plantão de atendimento jurídico fixo para crianças e adolescentes com deficiência na sede da Ordem dos Advogados do Brasil, no Rio de Janeiro. O trabalho, oferecido pelo Movimento Down – em parceria com a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (CDPD/OAB-RJ), o Coletivo de Advogados do Rio de Janeiro, a Comissão OAB vai à Escola (OAB-RJ) e o Instituto Brasileiro dos Direitos da Pessoa com Deficiência (IBDD) -, faz parte da campanha ‘Escola Para Todos’.

O atendimento é gratuito e será quinzenal, na quinta-feira. A ideia é esclarecer dúvidas de pais sobre o acesso de pessoas com deficiência a escolas regulares. Para participar é necessário agendamento prévio pelo e-mail cdpd@oabrj.org.br ou no telefone (21) 2272-2053.

A sede da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), no Rio de Janeiro, fica na Avenida Marechal Câmara, n°150 – 8° andar (salas 9 e 10), no Centro (consulte o mapa).

Para quem mora em outras cidades, o atendimento será feito pelo e-mail contato@movimentodown.org.br.