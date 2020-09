Plataforma de empregos em comunicação e tecnologia amplia oportunidades para surdos

ABERTURA EM LIBRAS (EM GRAVAÇÃO)

Uma ação da plataforma Trampos.co, de empregos em comunicação e tecnologia, amplia as oportunidades de trabalho para profissionais surdos e também para quem atua na diversidade e na inclusão de pessoas com deficiência auditiva.

A empresa ativa contas prime de candidatos surdos e inclui esses perfis em uma lista de prioridades nas buscas das empresas cadastradas por novos funcionários.

Para obter a assinatura, basta preencher um formulário específico (clique aqui).

Além disso, a Trampos.co incorporou à plataforma a solução da Hand Talk para traduzir todo o conteúdo na Língua Brasileira de Sinais. Dessa forma, surdos que usam Libras como idioma principal também podem se cadastrar com autonomia e independência.

Juntas, as iniciativas abrangem surdos que ouvem, oralizados, que se comunicam em Libras e também que escrevem e são leitores da língua portuguesa.

