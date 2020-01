Plataforma de RH ganha agilidade com sugestões de usuário cego

Ouça essa reportagem com Audima no player acima ou acompanhe a tradução em Libras com Hand Talk no botão azul à esquerda.

Neimar Rosa de Jesus Silva, de 45 anos, é cego e trabalha como analista de recrutamento e seleção na Dasa, empresa de medicina diagnóstica. Ele usa a plataforma ‘AcessoRH’, que agiliza os processos de contratação. O próprio especialista foi contratado com apoio dessa ferramenta, que está em funcionamento desde 2017.

O serviço tem 60 empresas cadastradas e já ajudou na conclusão de 114 mil processos de contratação. Desse total, 1.171 foram de pessoas com deficiência, sendo 228 com deficiências visuais, 226 com deficiências físicas, 99 com deficiências auditivas e 69 com deficiências intelectuais, além de 549 com deficiências diversas.

Quando começou a trabalhar na Dasa, o analista percebeu que, apesar dos recursos acessíveis já presentes na plataforma, era possível incluir melhorias e sugeriu atualizações. “Foram mudanças em textos, layout e códigos. Dessa forma, ao acessar o dashboard com o comando de voz, ele consegue identificar o nome do candidato, a data limite para envio e o status dos documentos”, explica Leandro Diniz, coordenador de front-end da Acesso Digital.

COMO FUNCIONA – Após o processo seletivo, com a confirmação de que o profissional será admitido, o trabalhador recebe um SMS e tem acesso ao aplicativo que permite a captura e o envio dos documentos, conferência das informações para o eSocial, monitoramento em tempo real e a integração dos dados.

“Fizemos alterações em 30% do serviço, ajustes simples no código, rápidos e sem custo extra. Com essa acessibilidade ampliada, o trabalho que era feito em minutos passou a ser executado em segundos”, completa Leandro Diniz.

BUSCA POR EMPREGO – A contratação de trabalhadores com deficiência e a comprovação da deficiência para inclusão nas exigências da Lei de Cotas são processos recheados de burocracias, que demandam a apresentação de diversos documentos.

Em muitos casos, esses procedimentos atrasam o começo do profissional com deficiência no novo emprego. Além disso, com muitos problemas de acessibilidade urbana, ir à empresa apenas para levar a papelada é um enorme transtorno.

É importante deixar claro que a plataforma ‘Acesso Digital’ não é uma ferramenta de busca por emprego. Pessoas com deficiência que estão à procura de uma oportunidade de trabalho podem usar serviços especializados.

Entre os principais estão a Social IN (https://socialin.com.br/), iigual (https://iigual.com.br/), Talento Incluir (https://talentoincluir.com.br/) e a Catho (https://www.catho.com.br/pcd).

