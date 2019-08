Poesia para quebrar o preconceito

Ouça essa reportagem com Audima no player acima ou acompanhe a tradução em Libras com Hand Talk no botão azul à esquerda.

Romper o preconceito, derrubar as barreiras e defender o respeito à pessoa com deficiência. Essa é a meta de Tiago Gomes Pinto, de 30 anos, escritor com deficiência intelectual que mora em Boa Vista (RR), autor de ‘Sarau de Poesia e Outros Escritor’, lançado pela editora Alexa Cultural.

“A sociedade tem de olhar a pessoa com deficiência por seu valor”, diz Tiago. “Tudo o que escrevi é a pura verdade. É muito importante que a sociedade compreenda que a pessoa com deficiência também tem sentimentos e tenha sensibilidade”, comenta o autor.

“É um chamado à sociedade na sua contemporaneidade para refletir sobre as questões que envolvam uma atenção às pessoas com deficiências. Destaca-se que viemos numa sociedade cada vez mais individualizada e competitiva, sejam nas relações interpessoais, familiares ou até mesmo no chamado ‘mundos do trabalho’, cada um tem buscado uma forma de sobrevivência e superação das dificuldades sociais, econômicas, entre outras questões pertinentes aos humanos”, descreve a editora (clique aqui para comprar).

“Nesses tempos em que as redes sociais nos atingem com imagens demarcadas pela exibição da felicidade, beleza e perfeição, como se fossem parte da vida de todos os ‘outros’, que não somos nós, encontrei Tiago Gomes lamentando ninguém queria namorá-lo e viver o amor com ele por sua condição”, escreve na apresentação do livro a pedagoga Maria Edith Romano Siems-Marcondes, professora do Centro de Educação da Universidade Federal de Roraima.

“Automaticamente, o lembrei de mim e dos outros tantos amigos e amigas, conhecidos e conhecidas que, mesmo não tendo nenhuma deficiência, também não temos um namorado ou namorada. E também não estamos vivenciando a riquíssima experiência do amor romântico. Uma demonstração, para mim cristalina, de que a limitação maior que nos afeta, neste momento, não é a das tantas condições de deficiência, mas a profunda dificuldade de amar”, destaca a docente.

“O mais surpreendente da obra é a forma com que o autor, Tiago Gomes Pinto, que luta diariamente contra o preconceito, aflora todos seus sentimentos”, destaca no prefácio do livro o professor João Otacilio Libardoni dos Santos, da Faculdade de Educação Física e Fisioterapia (FEFF) e do Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE) da Universidade Federal do Amazonas (UFAM).

“Sentimentos de amor, frustração, sofrimento, admiração e amizade, misturados como parte de suas experiências de vida e que vêm à tona para mudar conceitos ou preconceitos”, comenta o professor. “Assim, espero que o leitor possa embarcar nessa mensagem e que cada palavra desta obra possa gerar uma ‘pequena grande’ mudança de atitude, para que a sociedade consiga efetivamente se colocar no lugar do outro”, ressalta Santos.

INSPIRAÇÕES – Tiago Gomes conta que uma de suas principais inspirações é Nick Vujicic, australiano que nasceu sem as pernas e sem os braços e viaja o mundo com palestras sobre a vida com essa condição.

Atualmente, Tiago vive com a mãe. Ser escritor e poeta é sua principal atividade profissional. “Meu sonho é que o Brasil inteiro conheça esse livro, não para me tornar famoso, mas para combater o preconceito e a violência, verbal e física, que atinge a pessoa com deficiência”, completa o autor.

FICHA TÉCNICA

Livro: ‘Sarau de poesia e outros escritos: o deficiente tem sentimento, o deficiente rompe barreiras’

Autor: Tiago Gomes Pinto

Formato: 14cm x 21cm – 60 páginas

Editora: Alexa Cultural

Preço: R$ 41,00

Vendas no website da editora: https://www.alexaloja.com/sarau-de-poesias-outros-escritos-1060799829xJM

