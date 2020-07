Polícia fecha duas instituições para pessoas com deficiência em São Paulo

Ouça essa reportagem com Audima no player acima ou acompanhe a tradução em Libras com Hand Talk no botão azul à esquerda.

Imagens divulgadas pelo governo de SP nesta terça-feira, 30, denunciam a situação enfrentada por pessoas com deficiência internadas em instituições, supostamente, criadas para cuidar dessa população, mas que são, na verdade, casas de tortura e humilhação.

Duas dessas clínicas que funcionavam de maneira irregular em Parelheiros, na zona sul da capital paulista, foram interditadas pela Polícia Civil durante a Operação Hefesto, que investiga denúncias de violência contra homens e mulheres aprisionados nessas instituições.

A operação organizada pela 1ª Delegacia Seccional Centro, com 30 agentes de 14 distritos, cumpriu mandados de busca e apreensão, recolheu prontuários médicos, documentos, remédios, amarras, computadores, celulares e HDs de câmeras de segurança.

As duas clínicas já haviam sido interditadas pela Coordenadoria de Vigilância à Saúde (Covisa) no dia 17 de junho, mas continuavam funcionando.

Não há informações sobre prisões.

🚔 Polícia Civil interdita clínica de cuidados às pessoas com deficiência na #ZonaSul de #SãoPaulo 🚔 Ações foram realizadas durante a #OperaçãoHefesto, que investiga denúncias de violência contra pacientes Confira ➡️ https://t.co/dqFzmhvmoL#policiacivilsp #governosp pic.twitter.com/HIJHCC0fr3 — Governo de S. Paulo (@governosp) June 30, 2020

