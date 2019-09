“Políticas públicas para a população surda estão longe da realidade”

Ouça essa reportagem com Audima no player acima ou acompanhe a tradução em Libras com Hand Talk no botão azul à esquerda.

“As políticas públicas voltadas para a população surda não estão adequadas às reais necessidades dessa população. Em outras palavras, essas políticas públicas existem, mas a realidade é outra.”, afirma o advogado Ricardo Guimarães, colaborador e participante da I Semana da Acessibilidade Surda (SAS), que começa nesta sexta-feira, 20, e vai até o dia 30, com diversas atividades na cidade de São Paulo (consulte a programação completa).

“Existe, por exemplo, uma exigência no momento da contratação da pessoa surda, assim como de outras pessoas com deficiência, mas os empregadores ainda precisam entender melhor essas necessidades, caso a caso, oferendo condições para realmente incluir a pessoa com deficiência”, diz o especialista.

“Mesmo com a primeira-dama (Michelle Bolsonaro) e a secretária nacional (Priscilla Gaspar, que é surda) defendendo a causa, há muito que precisa ser feito”, destaca Guimarães.

A Semana da Acessibilidade Surda foi criada para incentivar empresas e prestadores de serviços a entenderem a importância do atendimento acessível aos surdos, proporcionando autonomia e comunicação facilitada.

“O projeto quer ampliar o olhar da população para com os surdos”, diz Millena Machado, idealizadora da campanha. “Igualmente importante será observar a interação entre ouvintes e surdos durante as ações, que vão reforçar a Libras (Língua Brasileira de Sinais) como segundo idioma oficial em nosso País, ressalta.

COMO SERÁ – Representantes oficiais da campanha #surdoehquemfala formam grupos de profissionais que levam informação para ouvintes. O grupo é chamado de ‘Trio da Empatia’, composto por intérprete de Libras, fonoaudiólogo e uma pessoa surda, oralizada ou sinalizada.

Esse trio vai auxiliar estabelecimentos comerciais a receberem surdos de forma amigável e comunicativa e também a abordar de forma envolvente os ouvintes. Além de ensinar sinais básicos de Libras para atendentes, orientam sobre como facilitar a leitura labial.

Ações de prevenção sobre perda auditiva vão medir com um decibelímetro (real ou por APP) o som que sai dos smartphones de pessoas ouvintes, destacando os limites de exposição a ruídos, conforme dados de duas tabelas, de um audiograma e de informações sobre saúde ocupacional (Nioshi).

Uma das atividades centrais da será feita na quinta-feira, 26 de setembro, na unidade do Rei do Mate que fica na Avenida Paulista, nº 2.001. Quem usar a Língua Brasileira de Sinais para se comunicar com os atendentes terá 50% de desconto em qualquer pedido.

A meta é conscientizar a população sobre a importância do atendimento e da comunicação em Libras. “A Semana da Acessibilidade Surda e um avanço entre as iniciativas que têm sido realizadas para os surdos”, observa Antônio Carlos Nasraui, CEO do Rei do Mate.

