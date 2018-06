Prancha de surf para pessoas com deficiência

Curta Facebook.com/VencerLimites

O que você precisa saber sobre pessoas com deficiência

A Escola Radical de Surf, em Santos, litoral sul de São Paulo, tem um histórico muito positivo na integração de seus alunos e, também, no desenvolvimento de mecanismos que garantam o acesso de todos ao esporte. A mais recente criação do grupo coordenado pelo professor Cisco Araña é uma prancha multifuncional para pessoas com deficiência. O equipamento foi projetado a partir da experiência com alunos com paralisia cerebral, tetraplégicos, com deficiência visual, Síndrome de Down, autismo, etc.

A prancha tem módulos removíveis, construídos em material flexível e anti-impacto, para encaixe anatômico e mais seguro. “É uma evolução da prancha desenvolvida em 2007, para pessoas com deficiência visual, que faz parte do projeto ‘Sonhando Sobre as Ondas’. Apesar de excelente, aquele equipamento se mostrou limitado para outras caracteríticas”, diz Cisco Araña.

Aulas – O Núcleo de Terapia com Pranchas de Surf Adaptadas para Pessoas com Deficiência oferece aulas às segundas-feiras. A Escola Radical de Surf tem dez professores, que ministram aulas de surf e body board, em frente ao Posto 2, na Avenida Presidente Wilson, s/nº, no bairro da Pompéia.