Prefeitura de SP garante que o Atende não será cancelado

Curta Facebook.com/VencerLimites

Siga @LexVentura

Mande mensagem para blogvencerlimites@gmail.com

O que você precisa saber sobre pessoas com deficiência

A Prefeitura de São Paulo garantiu nesta quarta-feira, 3, que o Atende, serviço de transporte gratuito para pessoas com deficiência, não será cancelado. Segundo nota divulgada pela Secretaria Municipal de Comunicação, o objetivo é aumentar o atendimento em todas as regiões da cidade. “Não existe possibilidade de o serviço ser extinto, como chegou a ser divulgado esta semana em redes sociais”, afirma o documento.

Leia a íntegra:

“A Prefeitura de São Paulo, por meio da SPTrans, tem realizado estudos para ampliar e aprimorar os serviços da rede Atende em todas as regiões da Capital. O objetivo do estudo é encontrar medidas para otimizar o atendimento do serviço e, também, diminuir a demanda reprimida para que todos as pessoas com deficiência física sejam atendidas plenamente. O Município informa, ainda, que não existe possibilidade de o serviço ser extinto, como chegou a ser divulgado esta semana em redes sociais.

Modalidade de transporte porta a porta, gratuita, destinada às pessoas com deficiência física de alto grau de severidade e dependência, o Atende conta atualmente com 388 veículos em sua frota, que beneficiam diariamente cerca de 7,4 mil usuários – 4,4 mil pessoas com deficiência e 3 mil acompanhantes.

Audiência pública – Durante audiência pública realizada na Comissão de Trânsito e Transportes da Câmara Municipal, no dia 29 de junho, o superintendente do Atende, Altair Bezerra, já havia anunciado a otimização e ampliação do serviço para zerar a demanda.

Na mesma reunião, a secretária Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida, Marianne Pinotti, também ressaltou a relevância do Atende e reiterou que todas as mudanças para aumentar a qualidade e organização do serviço devem ser contempladas em novo orçamento.

O Atende permite até cinco viagens por semana para cada usuário e funciona de segunda a domingo, das 7h às 20h, em três modalidades – viagens eventuais, eventos sociais e rotatória normal de usuário. Uma pesquisa feita pelo Ibope com 400 usuários apontou que 97% aprovam o serviço”.