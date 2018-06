Prêmios e agradecimentos

Hoje foi dia de festa!

Dia de comemorar e de homenagear os vencedores do ‘Prêmio de Jornalismo Rui Bianchi’, do ‘Prêmio Melhores Empresas para Trabalhadores com Deficiência’, e de celebrar o lançamento do livro ‘Sete Dimensões da Acessibilidade’, escrito pelo professor de Romeu Sassaki.

Uma vitória de todos que atuam para ampliar o conhecimento sobre o universo da pessoa com deficiência.

Também foi dia de surpresa. Recebemos (eu e Jairo Marques) um lindo agradecimento da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, eternizado em uma belíssima placa.

Todos os estudantes que participaram do Prêmio Rui Bianchi merecem um sonoro parabéns porque conseguiram atingir, com muito respeito, o que foi proposto: mostrar o protagonismo da pessoa com deficiência.

Webjornalismo – Daniella Montenegro Bazzi – Documento ‘Danca Inclusiva’ PDF

Radiojornalismo – Heloiza Vieira de Oliveira – ‘Epilepsia’

Jornalismo Impresso – Jessica de Oliveira Menzel – Documento ‘Se não podes ver, repara’ PDF

E todas as empresas que trabalham para incluir de fato o trabalhador com deficiência também merecem congratulações.

Ao professor Romeu só podemos agradecer por mais de 30 anos de contribuição e defesa do cidadão com deficiência.

Esse é o caminho para tornar uma sociedade verdadeiramente inclusiva, na qual todas as pessoas têm a mesma possibilidade, onde tudo é construído para todos.

Fica aqui meu agradecimento especial a Lia Crespo, Elza Ambrósio e à dra. Linamara Rizzo Battistella. Foi uma honra poder contribuir.