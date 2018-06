ProDeaf chega ao Facebook

Curta Facebook.com/VencerLimites

O ProDeaf, aplicativo que traduz palavras em português para a Língua Brasileira de Sinais (Libras), já pode ser utilizado no Facebook. Basta acessar http://web.prodeaf.net e instalar o app, usando login e senha da rede social.

Vale lembrar que o ProDeaf Móvel, disponível para iPhone, Windows Phone e Android, é gratuito. Neste mês, a empresa pernambucana que criou o aplicativo ganhou o Prêmio Anuário Tele.Sintese de Inovação em Comunicações. A companhia foi a primeira colocada na categoria ‘Desenvolvedores de Aplicações e Conteúdo’.

Foram premiadas 15 de 165 empresas, em quatro categorias: ‘Operadoras de Serviços de Comunicações’, ‘Fornecedores de Produtos’, ‘Fornecedores de Serviços ou Software’ e ‘Desenvolvedores de Aplicações e Conteúdo’. A cerimônia de premiação foi realizada na última quarta-feira, 2.

A ideia nasceu em 2010, nas salas de aula do curso de mestrado em Computação da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), a partir da história do estudante Marcelo Amorim, que é deficiente auditivo. “Nós acompanhamos as dificuldades que ele enfrentava até mesmo na cantina, para pedir um sanduíche”, diz João Paulo Oliveira.

Colega de faculdade de Amorim, o executivo e mais três estudantes – Flávio Almeida, Amirton Chagas e Lucas Mello – conseguiram dar forma ao projeto/conceito, que foi vencedor da Imagine Cup 2011, evento realizado anualmente pela Microsoft para incentivar a inovação tecnológica.

A partir disso, eles decidiram apresentar a ideia para a Bradesco Seguros, que investiu no projeto. A verba foi utilizada na contratação de mestres em linguística e design, e a empresa montou um comitê com 40 deficientes auditivos, que analisaram detalhadamente o ProDeaf, sugerindo mudanças, até que o aplicativo chegasse ao formato ideal.

Em dezembro de 2012, o ProDeaf foi selecionado para a Wayra, aceleradora global do Grupo Telefonica que trabalha para identificar e reter talentos no País nas áreas de inovação e tecnologia.