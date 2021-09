Professor oferece aulas grátis para pessoas com deficiência que vão prestar concurso da Caixa João Vinhosa comanda o projeto 'Matemática em Conta-Gotas' e está formando grupos para preparar os inscritos, com distribuição de material específico sobre a matéria exigida para a prova, como estatística, probabilidades, progressões, juros e frações. Banco abriu mil vagas exclusivas para pessoas com deficiência com nível médio de ensino. Candidato poderá optar pelo trabalho nas agências ou na área de tecnologia da informação.