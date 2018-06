Professores do IBC pedem nomeação urgente de novos docentes

Professores do Instituto Benjamin Constant (IBC), que atende pessoas com deficiência visual, estão fazendo um revezamento de turmas, porque, segundo os docentes, o número desses profissionais não é suficiente para suprir todas as classes, problema que afeta diretamente o desenvolvimento dos alunos.

De acordo com a professora Sylvia Soares, em dezembro de 2013, novos docentes foram convocados, com base na portaria interministerial nº 344. “Até hoje a nomeação não ocorreu, sem que haja novos prazos para a mesma. O processo de nomeação está em Brasília. E, segundo o IBC, há um impasse entre os ministérios da Educação e do Planejamento, relacionado ao planejamento orçamentário, e a exigência de uma nota técnica, sem a qual a nomeação é impossível”.

Por isso, os professores criaram um abaixo-assinado online (acesse aqui), com apoio dos pais dos estudantes, solicitando respostas por parte do governo. “No decorrer deste tempo, o IBC nos informou que o Ministério da Educação já se comprometeu a dar andamento a esta nota técnica e , por fim, à nomeação e posse”, explica Sylvia Soares.

“Não temos qualquer tipo de prazo a respeito disso. O ano letivo está passando e os alunos são prejudicados, além da rotina das famílias, que moram longe e nos procuram para obter atendimento de qualidade. Sem contar os professores convocados, que há mais de seis meses iniciaram o processo de admissão e agora parecem ignorados pelo poder público”, diz a professora.

Este blog procurou nesta segunda-feira, 23, o Instituto Benjamin Constant (IBC), por meio da assessoria de imprensa, e pediu explicações sobre o caso, mas ainda não houve resposta.

