Programa de proteção de pessoas com deficiência chega a 85 localidades de SP

O programa ‘Residências Inclusivas’, do governo de SP, chegou a 85 localidades nesta quinta-feira, 10, com a inauguração da unidade de Cotia, na Grande SP. O projeto está distribuído em 22 regiões: Alta Noroeste, Alta Sorocabana, Araraquara, Avaré, Baixada Santista, Barretos, Bauru, Botucatu, Campinas, Franca, Itapeva, Marília, Mogiana, Grande São Paulo ABC, Grande São Paulo Leste, Grande São Paulo Norte, Grande São Paulo Oeste, Piracicaba, São José do Rio Preto, Vale do Paraíba, Vale do Ribeira e também na capital paulista.

Foi criado em 2009 para oferecer proteção social especial de alta complexidade a jovens e adultos, acima de 18 anos, mulheres e homens com deficiências leves ou moderadas, com vínculo familiar fragilizado ou totalmente rompido.

As principais portas de entrada são o CREAS (Centro de Referência de Assistência Social) e o CRAS (Centro de Referência da Assistência Social), que atendem e avaliam se a pessoa com deficiência é indicada para o programa.

“O encaminhamento para a Residência Inclusiva é a última medida. Todos os esforços sempre serão pela manutenção da pessoa com sua família e em seu território de origem. Na proteção básica há um serviço de apoio a pessoa com deficiência no domicílio”, explica a Secretaria de Desenvolvimento Social (SEDS).

A unidade de Cotia tem 120m², ambientes acessíveis, capacidade para 10 residentes, equipe de profissionais como assistência social, acompanhamento psicólogo e cuidados diários.

A inauguração da unidade teve participação da secretária de Desenvolvimento Social, Célia Parnes, e da secretária da Pessoa com Deficiência, Célia Leão.

