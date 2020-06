Programa para mulheres com deficiência combate violência e exclusão

Ouça essa reportagem com Audima no player acima ou acompanhe a tradução em Libras com Hand Talk no botão azul à esquerda.

Os índices de violência contra as mulheres com deficiência no Estado de SP alertam para a necessidade de ações urgentes e efetivas do poder público. Em 2019, segundo a Secretaria da Segurança Pública, foram registradas 4,7 mil ocorrências envolvendo a população feminina com deficiência.

A exclusão desse grupo também é preocupante. Em todo o Estado de São Paulo, segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), 56% das pessoas com deficiência são mulheres (1,7 milhão), mas apenas 36% das vagas formais de emprego preenchidas por trabalhadores com deficiência são ocupadas por mulheres, de acordo com dados da RAIS.

O combate à violência e à exclusão da mulher com deficiência é a principal meta do programa ‘TODAS in-Rede’, lançado oficialmente nesta segunda-feira, 15, em evento online nas redes da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência de São Paulo (SEDPcD), com participação da secretária Célia Leão e da primeira-dama paulista, Bia Doria.

“Esse programa promove o empoderamento e a emancipação das mulheres com deficiência de São Paulo, para romper o ciclo de exclusão e violência”, diz Célia Leão. “O objetivo é dar voz às mulheres com deficiência”, ressalta a secretária.

“Com as ações previstas no programa, será constituída uma rede virtual de mulheres com deficiência de forma a retirá-las da invisibilidade de anos, buscando a união e o pertencimento”, afirma Célia Leão.

Ações – A meta do projeto é unir as mulheres com deficiência para fortalecer o protagonismo feminino.

Na lista de ações propostas está a oferta de um curso à distância sobre o atendimento para mulheres vítimas de violência, destinado aos profissionais das delegacias de defesa da Mmulher e da rede de proteção.

Outro ponto do programa é o website acessível, informativo e interativo, com canais de denúncia, entrevistas, artigos e endereços da rede de proteção e atenção à mulher.

Também haverá campanhas de comunicação nas redes sociais e articulações intersetoriais para garantir a autonomia financeira da mulher com deficiência.

Para receber as reportagens do #blogVencerLimites no Whatsapp, mande ‘VENCER LIMITES’ para +5511976116558 e inclua o número nos seus contatos. Se quiser receber no Telegram, acesse t.me/blogVencerLimites.

VencerLimites.com.br é um espaço de notícias sobre o universo das pessoas com deficiência integrado ao portal Estadão. Nosso conteúdo também está acessível em Libras, com a solução Hand Talk, e áudio, com a ferramenta Audima.

Todas as informações publicadas no blog, nas nossas redes sociais, enviadas pelo Whatsapp ou Telegram são produzidas e publicadas após checagem e comprovação. Compartilhe apenas informação de qualidade e jamais fortaleça as ‘fake news’. Se tiver dúvidas, verifique.

Mande mensagem, crítica ou sugestão para blogVencerLimites@gmail.com. E acompanhe o #blogVencerLimites nas redes sociais:

Facebook.com/VencerLimites

Twitter.com/VencerLimitesBR

Instagram.com/blogVencerLimites