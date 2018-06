Projeto ‘Alma de Batera’ expõe fotos em São Paulo

———-

A independência conquistada a partir do controle de um instrumento musical é o tema central da mostra ‘SOBRE TOCAR’, com alunos do projeto ‘Alma de Batera’, que ensina pessoas com deficiência a tocar bateria.

As imagens captadas pela fotógrafa iLana Bar, que acompanha o projeto há quatro anos, resgatam a proximidade dos estudantes com a bateria. “Acabei criando uma relação pessoal e afetiva com os alunos. Alguns gostam de ser fotografados e, com os olhos, me permitem chegar perto”, explica.

Com curadoria de Diógenes Moura, a exposição tem 19 fotografias. A ideia é incentivar, por meio da música, o potencial e a autoestima de pessoas com deficiência. “Uma exposição como essa acaba reafirmando o nosso propósito que é transformar pessoas invisíveis à sociedade em cidadãos formadores de plateia, promovendo a inclusão deles no contexto cultural da cidade”, explica Paul Lafontaine, fundador do Alma de Batera.

SERVIÇO:

Exposição ‘SOBRE TOCAR’

Data: 28/10 a 07/11

Horários:

– Terça e quinta = 18h à 1h

– Sexta e sábado = 18h às 3h

– Domingo = 14h às 23h45

Local: Armazém Piola

Endereço: Rua Aspicuelta, nº 547 – Vila Madalena – São Paulo/SP

