Projeto de educação inclusiva libera acesso gratuito a materiais pedagógicos

Ouça essa reportagem com Audima no player acima ou acompanhe a tradução em Libras com Hand Talk no botão azul à esquerda.

Um pacote de materiais pedagógicos inclusivos usado há três anos na rede municipal de São Paulo foi liberado para download gratuito nesta semana. São atividades do ‘Projeto Brincar’, desenvolvido em conjunto pela Mais Diferenças, Fundação Grupo Volkswagen e a Secretaria Municipal de Educação (SME). A meta da iniciativa é ajudar a enfrentar a quarentena imposta pela pandemia do coronavírus.

A iniciativa tem três temas: ‘Cardápio para Todos’, ‘Brincando com Poesias’ e ‘Pintura à Flor da Pele’. Todas as atividades podem desenvolvidas por crianças com e sem deficiência. É só baixar, imprimir e usar (clique aqui).

O ‘Cardápio para Todos’ tem 60 nomes de alimentos, com recursos de acessibilidade, além de fichas para imprimir e um vídeo. O material segue os princípios do Desenho Universal, apresenta a imagem do alimento, seu sinal na em Libras, a Língua Brasileira de Sinais, além do nome em língua portuguesa, com contraste e fonte ampliada. Há também quatro arquivos com a transcrição em braille e as traduções em espanhol, francês e inglês, além de um guia em PDF com sugestões de atividades e brincadeiras.

O ‘Brincando com Poesias’ reúne poemas em audiovisual acessível e também em arquivo PDF acessível. Na lista estão ‘O Nome das Coisas’, ‘Dúvida de passarinho, ‘Ai, que frrrrrrrrio!’ e ‘PoisÉ…’. Todos estão publicados no livro ‘A Poesia das Coisas’ (Editora SESI-SP), de Silvana Tavano, que tem ilustrações de Adriana Fernandes. Essa atividade tem ainda um guia de brincadeiras.

Em ‘Pinturas à Flor da Pele’, a proposta é transformar os espaços com plástico filme e tinta. O material traz um guia com inspirações e sugestões de práticas pedagógicas e brincadeiras que podem ser feitas em diferentes locais e suportes.

