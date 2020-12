Projeto em Santos ensina defesa pessoal para mulheres com deficiência

Use 26 recursos de acessibilidade digital com a solução da EqualWeb clicando no ícone redondo e flutuante à direita, ouça o texto completo com Audima no player acima, acione a tradução em Libras com Hand Talk no botão azul à esquerda ou acompanhe o vídeo no final da matéria produzido pela Helpvox com a interpretação na Língua Brasileira de Sinais.

“O empoderamento e a garantia de direitos das mulheres com deficiência ainda têm muitas barreiras porque há uma dupla vulnerabilidade. E a violência, na maioria das vezes dentro de casa, se naturaliza porque elas dependem do agressor para várias atividades diárias”, diz Cristiane Zamari, coordenadora da Defesa de Políticas para a Pessoa com Deficiência da Prefeitura de Santos, no litoral sul de SP.

Um projeto da administração municipal santista ensina técnicas de defesa pessoal para mulheres com deficiência. “O objetivo é garantir que todas, independentemente das condições, tenham possibilidade de se proteger”, esclarece Zamari.

Na última sexta-feira, 11, o curso reuniu alunas com deficiência visual e também em cadeiras de rodas. Em encontros anteriores, participaram mulheres com deficiência auditiva. A separação é necessária para limitar o número de inscritas por causa da pandemia.

“A ideia é que elas possam se desvencilhar do agressor, ganhando um tempo para fugir ou pedir ajuda. Demonstro técnicas de movimentos circulares e de evasão, alguns movimentos contundentes de contragolpe e saídas de enforcamento e agarrão”, explica o professor de caratê Fábio de Abreu, instrutor da atividade.

Próximas turmas estão previstas para o primeiro semestre de 2021.

REPORTAGEM COMPLETA EM LIBRAS (EM GRAVAÇÃO)

Vídeo produzido pela Helpvox com a versão da reportagem na Língua Brasileira de Sinais.

