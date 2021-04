Projeto garante assistência a pessoas em situação de rua há 10 anos

Use 26 recursos de acessibilidade digital com a solução da EqualWeb clicando no ícone redondo e flutuante à direita, ouça o texto completo com Audima no player acima, acione a tradução em Libras com Hand Talk no botão azul à esquerda ou acompanhe o vídeo no final da matéria produzido pela Helpvox com a interpretação na Língua Brasileira de Sinais.

O Projeto Assistencial Povo da Rua, liderado pelo Padre Paulo Leandro, da Capela Nossa Senhora do Rosário, em Guarulhos (SP), completou uma década. A iniciativa recebeu 150 pessoas no último domingo, 11, com oferta de banho, atendimento odontológico, cortes de cabelo, café da manhã, doação de roupas, cobertores e outros itens para pessoas em situação de rua.

Pela primeira vez, o grupo usou um trailer com dois chuveiros de água quente, torneiras, espelhos e armários, além de dezenas de litros de shampoos e condicionadores. O equipamento foi obtido por meio da ONG Banho da Esperança. A expectativa é que o veículo proporcione banhos semanais em diversas cidades.

A organização está em busca de pessoas e empresas que queiram contribuir com a construção de um novo trailer, para entrega no começo de 2022, que será usado pelo Instituto Gás, que ajuda pessoas em situação de rua, animais vulneráveis e comunidades em situação de risco em São Paulo e região metropolitana.

O projeto tem apoio e doações de diversas regiões do País, inclusive de artistas, mas principalmente da Quimatic/Tapmatic, da Bolsa dos Valores, da Congregação Israelita Paulista (CIP), da Lorenzetti e da empresa de cosméticos Kesla.

