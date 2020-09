Projeto gratuito prepara pessoas com deficiência intelectual para o trabalho

ABERTURA EM LIBRAS (EM GRAVAÇÃO)

Kaíque Santos Pimentel do Nascimento, de 23 anos, trabalha como empacotador em um hortifruti na cidade de São Paulo. O emprego garante a independência que ele sempre buscou, uma conquista possível quando há apoio e oportunidade para enfrentar e derrubar as barreiras impostas à população com deficiência para o acesso ao trabalho.

O jovem tem deficiência intelectual leve e restrições de mobilidade no lado esquerdo do corpo, sequelas de uma meningite. Durante seis meses, participou do programa Estratégia Acompanhante de Saúde da Pessoa com Deficiência, ou Estratégia APD, que faz parte da Rede de Cuidado à Pessoa com Deficiência da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo (SMS), desenvolvido em parceria com o Centro de Estudos e Pesquisas ‘Dr. João Amorim’ (CEJAM).

Na região sul da capital paulista, a APD Campo Limpo atendeu, entre janeiro e agosto, 140 pessoas com deficiência intelectual, trabalhando autonomia, protagonismo, constituição de vínculos e inclusão em espaços sociais. O atendimento individual tem participação de profissionais de terapia ocupacional, psicologia, fonoaudiologia, enfermagem e um acompanhante especialista.

“Os atendimentos são feitos até duas vezes por semana, na casa da pessoa, com atividades que envolvem toda a família, elaboradas para, em conjunto, trabalhar autonomia, independência e socialização”, explica Fernando Lemos, supervisor do programa.

“Em seis meses, que é a duração média do programa, percebemos uma importante evolução na forma como a pessoa desenvolve sua autonomia, conquistando seu espaço e tornando-se mais confiante de suas capacidades”, diz Lemos.

Neste ano, na APD Campo Limpo, 61 pessoas com deficiência intelectual concluíram a participação no programa e 18 já estão empregadas.

