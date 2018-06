Projeto oferece educação gratuita para mães de crianças com doenças raras

Mães de crianças com doenças raras podem fazer inscrição para graduação à distância ministrada pela Universidade UNG. O projeto ‘Mães Produtivas’, fruto de parceria entre o Grupo Ser Educacional e a AMAR (Aliança de Mães e Famílias Raras), oferece 11 vagas em cursos de bacharelado, licenciatura e tecnólogo. O tempo das aulas varia entre 8 a 12 horas por semana, além de encontros aos sábados.

A meta é dar oportunidade de qualificação profissional para mulheres que não podem participar de aulas presenciais porque são cuidadoras dos próprios filhos.

Para participar é necessário acessar o site da UNG (clique aqui) e escolher o curso. A pré-seleção será feita pela AMAR. Após a triagem, a coordenação entrará em contato para que as candidatas participem do processo de seleção e inscrição. As candidatas inscritas deverão comparecer ao polo responsável para validar a matrícula e receber instruções.

Informações no e-mail amareagir@gmail.com ou pelos telefones (81) 3132-0650, (81) 3462-6444 e (81) 9-8448-8710.