Projeto para inclusão de pessoas com deficiência no trabalho chega a Paraisópolis

A comunidade de Paraisópolis, na região sul de São Paulo, foi incluída no programa do governo de SP para acesso de pessoas com deficiência ao mercado de trabalho. O atendimento do Polo de Empregabilidade Inclusiva (PEI) começa nesta terça-feira, 27, na Praça da Cidadania, e será semanal, das 9h às 13h.

A unidade faz parte do projeto Meu Emprego Inclusivo, que promove o desenvolvimento profissional, a inclusão e a permanência de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, além de oferecer qualificação.

O programa busca candidatos, faz entrevistas, identifica de habilidades, competências e interesses profissionais, orienta sobre laudos, localiza de oportunidades nas empresas e mantém o apoio após a contratação.

A iniciativa é organizada pelas secretarias estaduais dos Direitos da Pessoa com Deficiência e do Desenvolvimento Econômico, com o apoio do Fundo Social de São Paulo.