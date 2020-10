Projeto que ensina matemática para cegos é ampliado para surdos

Use 26 recursos de acessibilidade digital com a solução da EqualWeb clicando no ícone redondo e flutuante, ouça o texto completo com Audima no player acima, acione a tradução em Libras com Hand Talk no botão azul à esquerda ou acompanhe o vídeo no final da matéria produzido pela Helpvox com a interpretação na Língua Brasileira de Sinais.

O projeto ‘Matemática em Conta-Gotas’, criado pelo professor João Vinhosa, de 74 anos, com aulas para pessoas com deficiência visual em um podcast com 27 episódios já publicados, foi ampliado para alunos com deficiência auditiva.

A primeira aula já está no YouTube, com legendas e interpretação em Libras, a Língua Brasileira de Sinais.

“Depois de o projeto ter comprovado seu grande potencial no ensino à distância para pessoas com deficiência visual, os textos nos quais se basearam as aulas estão sendo adaptados para pessoas com deficiência auditiva, com recursos e acessibilidade para quem se comunica em Libras e para quem se comunica em língua portuguesa, respeitando a diversidade da surdez”, destaca Vinhosa em artigo publicado nesta quarta-feira, 21.

A ideia das aulas acessíveis surgiu no ano passado, quando foi criado um grupo de estudos à distância de matemática para pessoas com deficiência visual, batizado de ‘Entenda Matemática CVL’, formado por cinco alunos que se reúnem toda quinta-feira em uma sala do Núcleo de Apoio às Pessoas com Deficiência Visual da biblioteca municipal de Cascavel, no Paraná.

Nessa época, o professor ainda morava em Recife (PE). Atualmente, reside em Itaperuna (RJ) para se proteger durante a pandemia do coronavírus.

A história foi publicada pelo #blogVencerLimites, com exclusividade, em junho.

“Apesar de ser realizado com trabalho voluntário, sem qualquer remuneração de seus participantes, é necessário captar recursos para viabilizar as despesas operacionais”, ressalta João Vinhosa. Além do professor, participam da iniciativa Andreia de Oliveira Chaves (intérprete de Libras), Fabricio Boechat (produção), Maurício Bastos (co-produção), André Araújo (direção), Gelcir dos Santos e Josue dos Santos (conteúdos) e Pedro Henrick de Oliveira (edição de vídeo).

Interessados podem entrar em contato pelo matematicaemcontagotas@gmail.com.

