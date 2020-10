Projetos no Congresso e ação no STF podem derrubar PNEE 2020

Use 26 recursos de acessibilidade digital com a solução da EqualWeb clicando no ícone redondo e flutuante, ouça o texto completo com Audima no player acima, acione a tradução em Libras com Hand Talk no botão azul à esquerda ou acompanhe o vídeo no final da matéria produzido pela Helpvox com a interpretação na Língua Brasileira de Sinais.

Projetos de Decreto Legislativo apresentados na semana passada ao Congresso Nacional sustam a aplicação do Decreto Federal nº 10.502, de 30 de setembro de 2020, que cria a Política Nacional de Educação Especial: Equitativa, Inclusiva e com Aprendizado ao Longo da Vida.

Há expectativa para votação dos dois PDLs, mas a inclusão na pauta depende de decisão dos presidentes Davi Alcolumbre (Senado) e Rodrigo Maia (Câmara). As propostas também podem passar por avaliação de comissões ou irem direto ao plenário com pedidos de urgência.

No Senado, o PDL n° 437/2020 tem autoria de Fabiano Contarato (REDE/ES) e Mara Gabrilli (PSDB/SP).

“A Lei Brasileira de Inclusão prevê multa e reclusão ao gestor que recusar ou dificultar o acesso do aluno com deficiência à escola”, alerta Mara Gabrilli. “As escolas precisam receber, acolher, atender e trabalhar pelo desenvolvimento saudável desse aluno. Quando uma escola é boa para a pessoa com deficiência, se torna ainda melhor para todos os alunos”, afirma a senadora.

“Essa nova política do governo não é uma inclusão. Ela caminha na direção da segregação porque permite aos gestores de escolas regulares, principalmente as particulares, continuarem a negar o acesso à inclusão escolar para os estudantes com deficiência, sob a alegação de que o melhor para esses alunos é a escola especial. Escolas devem atender bem todos os alunos e não fazer essa seleção”, diz a parlamentar.

Na Câmara, Felipe Rigoni (PSB/ES), Tabata Amaral (PDT/SP), Aliel Machado (PSB/PR), Eduardo Bismarck (PDT/CE), Professor Israel Batista (PV/DF) e Luisa Canziani (PTB/PR) são autores conjuntos do PDL 433/2020.

“Não à segregação de alunos com deficiência. Protocolamos um projeto de decreto legislativo que revoga a Política Nacional de Educação Especial, lançada ontem pelo governo federal. A inclusão é o melhor caminho para o desenvolvimento dos estudantes com deficiência”, escreveu Felipe Rigoni no Twitter

Também na semana passada, a Rede Sustentabilidade apresentou ao STF (Supremo Tribunal Federal) um pedido de medida liminar para suspender a PNEE 2020.

O documento solicita que a corte declare o decreto assinado por Jair Bolsonaro inconstitucional, suspenda seus efeitos e determine oitiva em prazo de cinco dias das autoridades interessadas, do Advogado-Geral da União e da Procuradora-Geral da República.

Documento Clique aqui para ler e baixar o documento apresentado pela Rede Sustentabilidade ao STF PDF

A NOVA POLÍTICA NACIONAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL Live com o diretor-geral do Instituto Benjamin Constant, João Ricardo Melo Figueiredo, sobre o decreto que amplia o atendimento educacional especializado às pessoas com deficiência. Publicado por Instituto Benjamin Constant em Terça-feira, 6 de outubro de 2020

REPORTAGEM COMPLETA EM LIBRAS (EM GRAVAÇÃO)

Vídeo produzido pela Helpvox com a versão da reportagem na Língua Brasileira de Sinais.

