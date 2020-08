Protagonismo e participação efetiva da pessoa com deficiência na sociedade

Ouça essa reportagem com Audima no player acima ou acompanhe a tradução em Libras com Hand Talk no botão azul à esquerda.

Cinco publicações lançadas nesta sexta-feira, 7, pela Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SPMED), reúnem informações sobre serviços e direitos da população com deficiência.

Os temas são:

– Guia de Direitos e Serviços Públicos para Pessoas com Deficiência na Cidade de São Paulo

– Conhecer para Incluir a Pessoa com Deficiência

– Guia de Comunicação e Eventos Acessíveis

– Trabalho, Direito de Todos: Inclusão Profissional de Pessoa com Deficiência

– Desenho Universal e Acessibilidade na Cidade de São Paulo

A proposta, segundo a SMPED, é que o material ajude a promover o protagonismo da pessoa com deficiência e sua efetiva participação na sociedade, pelas iniciativas pública e privada e também pela sociedade civil.

“Entendemos que acessibilidade em todas as áreas possibilita equiparação de oportunidades e uma vida com autonomia e com maior participação das pessoas com deficiência em todos os aspectos. Acreditamos que essas publicações cumprirão um importante papel social de transformação”, diz o secretário Cid Torquato.

As publicações foram produzidas pela empresa Mais Diferenças e têm versões em PDF acessível, leitura fácil e audiovisual.

Faça download gratuito na página da SMPED.

