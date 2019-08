Psicólogo defende redução de medicamentos para tratar déficit de atenção com hiperatividade

Ouça essa reportagem com Audima no player acima ou acompanhe a tradução em Libras com Hand Talk no botão azul à esquerda.

“Posso dizer que sou muito mais feliz porque deixei de usar medicamentos e, com o tempo, fui percebendo de forma sutil uma melhora em meu comportamento, passei a dormir melhor, a ler e escrever com propriedade e entendimento”, afirma o psicólogo Alex Santos Rocha, que tem dislexia e TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade).

Rocha fala sobre suas próprias experiências, apresenta casos e analisa tratamentos conjuntos no livro ‘Superando o TDAH: o Neurofeedback e a Terapia Cognitiva Comportamental na melhoria dos sintomas do déficit de atenção’, lançado neste mês pela editora Autografia.

“É raro que as pessoas que nunca passaram pelo que nós passamos entendam essa felicidade”, diz o Alex Santos Rocha.

O livro tem prefácio da psiquiatra Ana Beatriz Barbosa Silva, que divide com o psicólogo o canal Mentes em Pauta no Youtube. Os dois também trabalharam juntos em ‘Mentes que amam demais’, lançado em 2018.

“Entre as resistências que a terapia medicamentosa encontra, e que criam brecha para o aparecimento de alternativas eficazes ao tratamento do TDAH, uma das doenças psiquiátricas mais comuns na infância, está a quantidade expressiva de efeitos colaterais, como insônia, apetite reduzido e desaceleração do crescimento, além do receio que muitos pacientes têm de caráter fisiológico, como a dependência química ao medicamento, e de caráter social”, explica o psicólogo.

SAIBA MAIS – O neurofeedback funciona como um exercício de treinamento para o ajuste da disfunção cerebral. “É uma forma prática e didática, que não elimina o uso da medicação, mas aos poucos pode substituí-la. Quando alinhado à terapia cognitiva comportamental, tem efeito potencializado”, ressalta Rocha.

Para o autor Alex Rocha, o de neurofeedback pode superar tratamentos convencionais, além de ser indolor, não invasivo, lúdico e interativo. “Outro ponto positivo é que as melhorias conquistadas permanecem por longo prazo, o que tranquiliza pais e educadores, quando comparado a outros tratamentos que proporcionam o mesmo efeito que a medicação”, diz. “Essa é uma das razões que podem levar os pais a substituírem o tratamento dos filhos”, observa o psicólogo

Estima-se que 3% a 7% das crianças em idade escolar no mundo todo tenham TDAH, independentemente de gênero, situação socioeconômica ou nível cultural.

