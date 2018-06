Pulsar apresenta ‘Nas vizinhanças de Renata’ no Rio de Janeiro

A Pulsar Cia de Dança apresenta, entre os dias 1 e 4 de dezembro, no Teatro Cacilda Becker, no Rio de Janeiro, seu novo espetáculo ‘Nas vizinhanças de Renata’. Em cena, sete bailarinos apresentam o resultado de uma pesquisa coreográfica em solos criados por cada intérprete e as contaminações que surgem no processo.

Integram o elenco uma artista cega, uma cadeirante e um bailarino com paralisia cerebral. O título faz referência a Renata Cockrane (1970/2013), bailarina com paralisia cerebral que atuou com o grupo por 12 anos.

“A convive?ncia com ela deixou um rastro muito presente pela sua forma de agir e mover-se no mundo, servindo como inspiração, no estudo da pesquisa teo?rica e pra?tica”, diz Maria Teresa Taquechel y Saiz, responsável pela concepção e direção do trabalho.

“São pesquisas que não buscam necessariamente tornar o espetáculo acessível, mas brincar com as linguagens referentes à acessibilidade, como Libras e audiodescrição, de forma gestual e poética, buscando aproximar o público a esse universo de forma artística”, ressalta a diretora.

SERVIÇO

Espetáculo

‘Nas vizinhanças de Renata’

Grupo

Pulsar Cia de Dança

Faixa etária

Livre

Duração

60 minutos

Onde

Teatro Cacilda Becker

Endereço

Rua do Catete, nº 338, Largo do Machado, Rio de Janeiro/RJ

Quando

1 a 4 de dezembro

Horários:

1/12 (quinta-feira), às 15h

(projeto escola e público em geral)

2/12 (sexta-feira), às 20h

3/12 (sábado), às 20h

4/12 (domingo), às 18h

Telefone

(21) 2265-9933

Bilheteria

Quarta-feira a Domingo, das 15h às 20h

Lotação

140 lugares

Ingressos

R$ 20,00 e R$ 10,00

Gratuito para o Projeto Escola