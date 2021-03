Quando não tomei o ‘kit covid’

Use 26 recursos de acessibilidade digital com a solução da EqualWeb clicando no ícone redondo e flutuante à direita, ouça o texto completo com Audima no player acima, acione a tradução em Libras com Hand Talk no botão azul à esquerda ou acompanhe o vídeo no final da matéria produzido pela Helpvox com a interpretação na Língua Brasileira de Sinais.

No final do ano passado, em dezembro, tive uma intoxicação alimentar provocada pelo glacê de uma torta de morango que, confesso, comi exageradamente. Foi bem forte, com dor de cabeça, enjoo e febre.

Claro que bateu o pânico de ter contraído a covid-19, mesmo tomando todos os cuidados, sendo radical nas precauções, quase sem sair de casa. Além de ter uma neuropatia, a Síndrome de Charcot-Marie-Tooth, também tenho problemas cardíacos.

Fui ao pronto-socorro particular aqui em Santos, do meu plano de saúde, e antes que eu conseguisse explicar tudo, a médica não pensou duas vezes: “é sintoma de covid, vou aplicar o protocolo”, e receitou dois remédios, o antibiótico azitromicina e o vermifugo ivermectina. Também mandou voltar no dia seguinte para fazer o PCR, exame nasal com aquele bastonete gigante que confirma, ou não, a covid.

Depois que consegui contar a história sobre a torta de morango, a médica prescreveu injeção para a dor na cabeça e o enjoo, mas reafirmou que era covid.

Eu não questionei, não debati, não argumentei sobre a ineficácia desse tratamento. Ignorei a ivermectina, rasguei a receita e joguei no lixo. Tomei um comprimido do antibiótico, o que piorou o enjoo ao ponto fazer meu corpo expulsar tudo de uma vez, pela boca, inclusive o glacê da torta de morango acumulado no meu estômago e não digerido.

Os problemas desapareceram completamente no mesmo segundo e não tomei mais nenhum remédio. Voltei ao pronto-socorro particular (aqui em Santos, do meu plano de saúde) e fiz o PCR. Uma semana depois, recebi o resultado: negativo.

Refleti durante dias sobre compartilhar essa história e, na época, decidi não fazer isso porque pensei na pressão sobre a médica, que é funcionária da empresa.

Hoje, ao ler e ver as notícias sobre uso do tal ‘kit covid’, como esse conjunto de medicamentos levou pacientes para fila de transplante de fígado e pelo menos três morreram, me pareceu necessário expor meu caso.

Ninguém na minha casa ou família pegou covid porque todos nós estamos em isolamento, distanciamento. A última vez que visitei minha mãe, que a abracei, foi em março de 2020. Neste mês, ela e outros parentes mais velhos foram vacinados, alguns já receberam as duas doses.

Recentemente, em janeiro, o vizinho que mora em frente à minha casa fez uma festa que ocupou a calçada e até uma parte da rua. Ninguém usava máscara. Havia 50 pessoas ou mais.

Estamos em lockdown na Baixada Santista, O comércio fechado durante o fim de semana, só com atendimento por delivery. Os donos dos estabelecimentos fazendo o impossível para sobreviver e usando as redes sociais para agradecer aos clientes pela grande demanda.

Uma padaria com 72 anos de atividade precisou fechar as portas pela primeira vez desde a inauguração.

Na praia, teve gente pulando as faixas e grades de bloqueio, desobedecendo o decreto municipal, para caminhar, somente para caminhar à beira mar.

O mesmo plano de saúde que me receitou ivermectina – antes de confirmar se eu tinha covid-19 – anunciou na semana passada que não tem mais leitos de UTI disponíveis.

“Vivenciamos o pior momento da pandemia por Covid-19. Atingiu-se o limite da ocupação de leitos de internação e leitos de UTI. Quando a batalha por um leito é vencida, deparamos com outro agravante: começam a faltar medicamentos, pela excessiva demanda, aquém da capacidade de fornecimento e provisão. As equipes médicas e de enfermagem estão física e emocionalmente esgotadas. Muitos estão se afastando, por total esgotamento, e faltam profissionais com as mesmas qualificações para substituí-los. O lockdown é medida dura, mas necessária nesse momento. O distanciamento social mais severo está sendo adotado em todo o mundo para achatar a curva de infectados, de internações e de óbitos. Evitar o colapso no sistema de saúde é responsabilidade de todos, é o nosso compromisso com a cidadania e nossa maneira de demonstrar respeito à vida”, compartilhou a empresa

